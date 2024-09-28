BM'de utanç günü: Katil ve bir avuç yandaşı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
90 milyarlık borca yapılandırma
Takibe düşmüş kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemeyenlere 60 ay vadeye kadar yapılandırma imkanı sunan uygulama önceki gün itibarıyla başladı. Vadesinde tahsil edilemediği için yapılandırma kapsamına alınan borçların toplam tutarı 90 milyar 484 milyon lira olarak hesaplandı.
Gazze Kasabı’na New York’ta protesto
BM’nin 79’uncu Genel Kurul toplantısının son gününde konuşma yapan İsrail lideri Binyamin Netanyahu, salon dışında ve içinde protestolarla karşılaştı. “Gazze Kasabı” lakaplı İsrail liderini eleştiren binlerce Filistin yanlısı gösterici sokaklara döküldü. Netanyahu kuklası taşıyan protestocular, İsrail liderinin kalacağı otelin çevresini kuşattı. BM Genel Kurulu ise Netanyahu konuşurken neredeyse tamamen boşaldı.
Buz Dağının altı karanlık
Yıllardır ekonomik darboğazda olan Türk futbolunda harcamalar dur durak bilmiyor. Yabancı oyunculara ödenen bonservislerde rekorlar kırılırken, şeffaf şekilde açıklanmayan imza paraları, kiralama ve menajerlik ücretleri ile maaşlar hem futbol hem de ülke ekonomisine ciddi zarar veriyor.