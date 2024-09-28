BM'de utanç günü: Katil ve bir avuç yandaşı

90 milyarlık borca yapılandırma

Takibe düşmüş kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemeyenlere 60 ay vadeye kadar yapılandırma imkanı sunan uygulama önceki gün itibarıyla başladı. Vadesinde tahsil edilemediği için yapılandırma kapsamına alınan borçların toplam tutarı 90 milyar 484 milyon lira olarak hesaplandı.