Bodrum'cular dönüş yolunda: 24 saatte 30 bin araç çıkış yaptı

Bayram tatilinin 7'nci gününde tatilciler, son 2 günde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna takılmamak için ilçeden ayrılmaya devam ediyor. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşurken, Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde de trafikte yoğunluk yaşandı.