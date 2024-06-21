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Bodrum'cular dönüş yolunda: 24 saatte 30 bin araç çıkış yaptı

14:10 - 21/06/2024 Cuma
DHA

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da geçiren tatilcilerin dönüşleri sürüyor. İlçeden son 24 saatte 30 bin araç, çıkış yaptı.

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Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. 

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Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilci akınına uğradı.

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Bayram tatilinin 7'nci gününde tatilciler, son 2 günde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna takılmamak için ilçeden ayrılmaya devam ediyor. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşurken, Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde de trafikte yoğunluk yaşandı.

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Öte yandan, son 24 saat içerisinde kentten 30 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü. 

#Muğla
#Bodrum
#Kurban Bayramı
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