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Bodrum'da 2 günde 3'üncü kez ana su isale hattı patladı: Yol yine çöktü

07:51 - 22/07/2024 Pazartesi
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün içerisinde üçüncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda büyük bir çukur oluştu, kaldırım yarıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı. Tonlarca suyun boşa attığı bölge araç trafiğine kapatıldı.

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Bodrum'da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından Ortakent Mahallesinden geçen ana su isale hattında bir patlama daha meydana geldi.

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Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı.

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Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı.

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Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi.

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Ayrıca, yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.

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Sürücüler zor anlar yaşadı


Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı.

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Yayalar zor anlar yaşarken, tonlarca suyun boşa attığı bölge araç trafiğine kapatıldı.

#Bodrum
#Muğla
#İsalehattı
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