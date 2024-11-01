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Bolu'da devrilen tırda bulunan canlı tavuklar yola saçıldı

Bolu'da devrilen tırda bulunan canlı tavuklar yola saçıldı

00:411/11/2024, Cuma
AA
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Bolu'da devrilen tırda bulunan 7 bin canlı tavuk yola saçıldı. Bazı tavuklar telef olurken, kazanın etkisi ile kafeslerinden çıkan tavukların yol üzerinde gezindiği görüldü.

Bolu'da faaliyet gösteren bir beyaz et firmasına ait canlı tavuk taşıyan Y.K. idaresindeki 14 EJ 024 plakalı tır, Güney Çevre Yolu'nun Paşaköy Mahallesi kesimindeki dönel kavşakta devrildi.



Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yüklü olan 7 bin tavuk yola saçıldı.



Bazı tavuklar telef olurken, kazanın etkisi ile kafeslerinden çıkan tavukların yol üzerinde gezindiği görüldü.



Olay yerine gelen firma yetkilileri ile polis ve Karayolları ekipleri, tırın olay yerinden kaldırılması ve tavukların farklı bir araca aktarılması için çalışma başlattı.



#Bolu
#Tavuk
#Trafik kazası

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