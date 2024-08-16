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Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

12:54 - 16/08/2024 Cuma
AA

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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#Orman Yangını
#Bolu
#Dron
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