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Bolu'da yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 15 yaralı

23:10 - 24/08/2024 Cumartesi
DHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörle yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Bolu- Mudurnu karayolunun Topardıç köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu istikametine giden R.A. yönetimindeki 14 LB 77 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen M.G.'nin kullandığı 14 ED 238 plakalı traktör çarpıştı. 

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 1'i ağır 15 kişi, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Bolu
#Traktör
#Trafik kazası
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