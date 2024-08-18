Bolu'daki orman yangını 4'üncü gününde: Alevlere 71 saattir müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları, 4'üncü günde bin 357 personelin katılımıyla aralıksız sürüyor. Çalışmalarda 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesi görev alıyor.

1 / 9 Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saattir devam ediyor.



2 / 9 Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.



3 / 9 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat da helikopterle bölgede inceleme yaptı.



4 / 9 Yangın söndürme çalışmaları, 4'üncü günde bin 357 personelin katılımıyla aralıksız sürüyor.



5 / 9 Çalışmalarda 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesi görev alıyor.



6 / 9 Dün 12 noktada etkili olan yangın, ekiplerin çalışmasıyla 3 noktaya indi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



7 / 9 Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde geçen perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

8 / 9 Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. 23 kentten ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 kişi, tedbir amaçlı tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü.