Bozuk yol çileye döndü: Vatandaş isyan etti

15:528/02/2026, Pazar
IHA
Denizli’de uzun süredir bozuk olan yol, son yağışların ardından daha da kötü hale geldi. Bölge sakinleri, çöken yol nedeniyle ulaşımın neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek yetkililerden acil çözüm istedi.

Denizli’nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi’ne bağlı Goçcaz mevkiinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır bozuk olan mahalle yolunun son yağışların ardından kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.


Hasan Suyu mevkii ile halı sahanın bulunduğu bölgeden Goçcaz mevkiine ulaşımı sağlayan yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana gelirken, çukurların derinleşmesi sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor. Bölge sakinleri, bugüne kadar dilekçeler ve sözlü başvurularla durumu yetkililere bildirmelerine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtti.


Yolun dar ve engebeli yapısı nedeniyle araçların şarampole devrilme riskinin bulunduğunu vurgulayan mahalle sakinleri, bir kazanın can ve mal kaybına yol açmasından endişe ediyor.


Helvacılar Mahallesi Hasan Suyu bölgesi Saçcaz mevkiindeki evlerine giden yolda bugüne kadar dilekçe ve sözlü başvuruda bulunduklarını ifade mahalle sakinleri; "Yolumuz yıllardır kötüydü, son yağışlardan sonra daha da bozuldu. Bazı yerlerde çökmeler oluştu. Arabayla geçmek neredeyse imkânsız hale geldi. Bir kaza yaşanmadan önce yolumuzun yapılmasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, yolun özellikle tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaşımda kullanıldığını belirterek, sorunun hem günlük yaşamı hem de üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.


Bölge halkı, yolun en kısa sürede onarılmasını ve kalıcı bir çözüm üretilmesini talep ediyor.

