Bozuk yol çileye döndü: Vatandaş isyan etti

Helvacılar Mahallesi Hasan Suyu bölgesi Saçcaz mevkiindeki evlerine giden yolda bugüne kadar dilekçe ve sözlü başvuruda bulunduklarını ifade mahalle sakinleri; "Yolumuz yıllardır kötüydü, son yağışlardan sonra daha da bozuldu. Bazı yerlerde çökmeler oluştu. Arabayla geçmek neredeyse imkânsız hale geldi. Bir kaza yaşanmadan önce yolumuzun yapılmasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, yolun özellikle tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaşımda kullanıldığını belirterek, sorunun hem günlük yaşamı hem de üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.



