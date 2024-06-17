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Bu çiçeği kopartmanın cezası 387 bin 141 lira

16:27 - 17/06/2024 Pazartesi
AA

Bolu Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde yetişen endemik tür olan nilüfer çiçeğinin koparılması halinde 387 bin 141 lira cezai işlem uygulanıyor.

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Doğal güzellikleri dolayısıyla her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin ziyaret ettiği parklarda yer alan göllerdeki endemik bitki türlerinden nilüferler çiçek açmaya başladı.

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Bölgeye gelen ziyaretçiler, nilüferlerin sarı, beyaz, pembe renklerdeki çiçekleri ve geniş yeşil yapraklarıyla su yüzeyinde oluşturdukları ahenge kasım ayının sonuna kadar görme imkanı buluyor.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüferlerin çiçeklerini koparanlara Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 387 bin 141 lira ceza kesiliyor.

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Bu arada, Gölcük ve Abant'taki nilüferlerin zarar görmemesi için bölgedeki denetimlerin sürdüğü, bu yıl şu ana kadar cezai işlem yapılmadığı öğrenildi.

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#Abant Gölü
#Bolu Gölcük Tabiat Parkı
#Nilüfer
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