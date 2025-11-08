Yeni Şafak Gazetesi'nin 08 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 08 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
MB enflasyon tahminlerini yine yükseltti
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedefleri, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korundu. 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminleri ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32 oldu. Önceki raporda tahmin yüzde 27 seviyesindeydi.
Bu çocukları acilen kurtarmalıyız
Gazze’deki soykırımda 18.500 çocuk katledildi. Hastaneler ise binlerce yaralı çocukla dolup taşıyor. Kiminin vücudu yanmış, kiminin vücudunda acı veren bir yarası var, kimisi felç olmuş, kimisi de uzvunu kaybetmiş. Ancak Gazze’de tıbbi imkanlar yetersiz olduğu için de tedavi edilemiyor.
Aslan'ın çeyrek final planı
Süper Lig’de liderliğini sürdüren, Şampiyonlar Ligi’nde ise son 8 yarışına dahil olan Galatasaray, ara transfer dönemine güçlü şekilde girmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar; savunma, orta saha ve hücum hattına seviye atlatacak isimlerle görüşüyor. Milan’dan Pavlovic, Brugge’den Onyedika ve Atalanta’dan Lookman listede.