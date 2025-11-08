Bu çocukları acilen kurtarmalıyız

MB enflasyon tahminlerini yine yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedefleri, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korundu. 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminleri ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32 oldu. Önceki raporda tahmin yüzde 27 seviyesindeydi.



