Bu facia milat olsun

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Faiz düşerse konut satışında rüzgâr sürer
Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 478 bin konutun satılması gayrimenkul sektörünü umutlandırdı. Geçmiş yıllardaki hareketli günlere dönüşün işaretlerini aldıklarını belirten sektör temsilcileri, faizlerin düşmesiyle konut satışlarında artış rüzgârının güçlenerek devam edeceğini vurguluyor.
Bu facia son olsun
Kartalkaya’da 79 canımızı tedbirsizlik ve ihmaller zinciri sonucu kaybettik. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) raporlarında ‘yüzde 98’ denilse de günümüz imkânlarıyla iş yeri yangınlarını tamamen önlemek mümkün. İşveren, çalışan ve devlet, el birliği ve tam bir farkındalık şuuru ile benzer faciaların yaşanmaması için seferber olmalıdır.
Kartal'dan müthiş zafer
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Solskjaer yönetimindeki ilk maçında UEFA Avrupa Ligi'nin yenilgisiz ekiplerinden Athletic Bilbao’ya sahayı dar etti. Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario’nun golleriyle rakibini farklı yenen siyah- beyazlılar, puanını 9’a çıkarırken, play-off şansını son maça taşıdı.