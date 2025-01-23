Bu facia milat olsun

Bu facia son olsun

Kartalkaya’da 79 canımızı tedbirsizlik ve ihmaller zinciri sonucu kaybettik. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) raporlarında ‘yüzde 98’ denilse de günümüz imkânlarıyla iş yeri yangınlarını tamamen önlemek mümkün. İşveren, çalışan ve devlet, el birliği ve tam bir farkındalık şuuru ile benzer faciaların yaşanmaması için seferber olmalıdır.