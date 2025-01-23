Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bu facia milat olsun

Bu facia milat olsun

04:0023/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Faiz düşerse konut satışında rüzgâr sürer

Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 478 bin konutun satılması gayrimenkul sektörünü umutlandırdı. Geçmiş yıllardaki hareketli günlere dönüşün işaretlerini aldıklarını belirten sektör temsilcileri, faizlerin düşmesiyle konut satışlarında artış rüzgârının güçlenerek devam edeceğini vurguluyor.


Bu facia son olsun

Kartalkaya’da 79 canımızı tedbirsizlik ve ihmaller zinciri sonucu kaybettik. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) raporlarında ‘yüzde 98’ denilse de günümüz imkânlarıyla iş yeri yangınlarını tamamen önlemek mümkün. İşveren, çalışan ve devlet, el birliği ve tam bir farkındalık şuuru ile benzer faciaların yaşanmaması için seferber olmalıdır.

Kartal'dan müthiş zafer

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Solskjaer yönetimindeki ilk maçında UEFA Avrupa Ligi'nin yenilgisiz ekiplerinden Athletic Bilbao’ya sahayı dar etti. Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario’nun golleriyle rakibini farklı yenen siyah- beyazlılar, puanını 9’a çıkarırken, play-off şansını son maça taşıdı.

#Gazete
#Manşet
#Gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ay döngüsü nedir ve nasıl olur? İşte ay döngüsü evreleri ve isimleri