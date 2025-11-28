Yeni Şafak
Dehşete düşüren görüntü! Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döken esnaf 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren görüntü! Çiğköfteye deterjan kabıyla sos döken esnaf 'pes' dedirtti

16:21 28/11/2025, Cuma
IHA
Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde çiğköftenin üzerine deterjan kabı içindeki sosu döken esnafa 250 bin lira cezai işlem uygulanarak iş yeri kapatıldı.

Kapatılan baraka benzeri bir yapıdan oluşan iş yeri ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.


Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi’nde faaliyet gösteren baraka tipli seyyar çiğköfte dükkanında meydana geldi.


Sosyal medyada ‘Deterjan kabında sos’ görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim gerçekleştirdi. 

Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı.


Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı.


Konula ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.

