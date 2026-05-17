Otobüs biletinde 12 saat kala tam iade
Şehirler arası otobüs biletlerinde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Kurban Bayramı öncesinde, İstanbul'da biletlerin tükenmesi üzerine yoğun güzergahlara ek seferler konuldu. Sefer sayıları 1.800'ü bulacak.
Bu kanlı oyunu birlikte bozalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez krizini doğuran ana etkenin İsrail olduğunu hatırlatarak, “İsrail’in kışkırtmalarının etkisiz kılınması şart. Bölgenin sorunları, bölge ülkeleri tarafından çözülebilir. Hep birlikte kanlı oyunları bozmalıyız” dedi.
Kazanmak bizim işimiz
Galatasaray’ın kazandığı 26. şampiyonluğun mimarlarından olan Lemina, Yeni Şafak Spor’a özel açıklamalarda bulundu. “Galatasaray’ın genetiğinde kazanmak var” diyen Gabonlu yıldız, sezonun kırılma anı olarak Fenerbahçe karşısındaki 3-0’lık galibiyeti işaret etti.