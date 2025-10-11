Bu son olsun

Rakip Bulgaristan hedef 3 puan

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E Grubu’ndaki 3. maçında bugün Bulgaristan deplasmanına çıkıyor. Montella ve öğrencileri, puansız rakibini hem deplasmanda ilk kez mağlup etmek hem de Gürcistan'ın İspanya'ya konuk olacağı haftada hata yapmak istemiyor.