Bu son olsun

04:0011/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Konutta fiyat %31 maliyet %22 arttı

Konut sektöründe dikkat çekici bir tablo oluştu. TÜİK verilerine göre inşaat maliyetleri ağustosta yıllık yüzde 22,8 artarken, Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları aynı dönemde yüzde 31,4 yükseldi. İşçilik maliyetlerindeki artış yüzde 32,37 olurken, malzeme maliyetindeki artış yüzde 19,94’te kaldı.

Gazze Şeridi’nde dün yürürlüğe giren ateşkesin ardından, defalarca yerinden edilen Filistinliler evlerine dönmeye başladı. Gazzeliler, bu zoraki yolculuğun son olması umuduyla eşyalarını sırtlayarak yola koyuldu. Saldırıları son ana kadar sürdüren işgalci güç, Trump planında 'sarı hat' olarak belirlenen konuma çekilirken, Hamas esirleri pazartesi günü bırakabileceğini duyurdu.

Rakip Bulgaristan hedef 3 puan

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E Grubu’ndaki 3. maçında bugün Bulgaristan deplasmanına çıkıyor. Montella ve öğrencileri, puansız rakibini hem deplasmanda ilk kez mağlup etmek hem de Gürcistan'ın İspanya'ya konuk olacağı haftada hata yapmak istemiyor.

