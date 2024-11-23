Bursa beyaz gelinliğini giydi: Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kentin yüksek kesimlerindeki İvazpaşa ve Mollafenari mahalleleri ile Süleymaniye, Bağlı, Tuzaklı, Soğukpınar, Kirazlı gibi Uludağ yamaçlarında bulunan mahallelerin yanı sıra Seçköy, Dürdane ve Gündoğdu gibi yüksek mahallelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Osmangazi Belediyesi, iş makineleri, tuzlama ve kar küreme araçları ile 3 vardiya halinde 24 saat hizmet verecek.