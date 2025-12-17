Bursa'da devlet desteğiyle kazanlar kaynamaya başladı: Erkekler topluyor kadınlar kaynatıyor, öksürüğe, nefes darlığına, bronşit hastalığına iyi geliyor

Bulanık, satışları il ve ilçe merkezlerindeki köy ürünleri pazarları ile internetten yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:





"Şimdilik kendimize göre satıyoruz, az yapıyoruz. Çok olursa daha iyi olacak. Bu yıl yeni başladık. 150, 200 kavanoz yaptık. Bundan sonra daha çok yapmaya uğraşacağız. İnşallah gelirimiz iyi olur da artırırız. Bunlar 'öksürüğe, nefes darlığı, bronşit hastalığı gibi her şeye iyi geliyor' diye alıyorlar. Çocuklarına içiriyorlar. Destekleri için Cumhurbaşkanımıza, Orman Müdürlüğümüze, hepsine çok teşekkür ederiz."