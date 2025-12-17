Bursa'da devlet desteğiyle kazanlar kaynamaya başladı: Erkekler topluyor kadınlar kaynatıyor, öksürüğe, nefes darlığına, bronşit hastalığına iyi geliyor

Bursa'nın Keles ilçesindeki kırsal bölgede yaşayan ailelerin yeni bir gelir kaynağı ortaya çıktı. Erkeklerin gün boyu ormandan topladıkları ürünler kadınların kaynatmasıyla paraya dönüşüyor. Devlet destekli proje bölgeye ekonomik canlılık kazandırdı.
Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında orman köylülerini yaşadığı yerde kalkındırmak, gelirlerini çeşitlendirmek, ekonomik olarak güçlendirme amacıyla destek veriliyor.
Bu kapsamda Keles'e bağlı kırsal Kocakovacık Mahallesi'nde bir araya gelen 23 kadın, bölgedeki çam ağaçlarındaki kozalaklardan pekmez yapmak için ORKÖY projesinden yararlandı.
Ekipman almak için ORKÖY projesi kapsamında yüzde 20'si hibe geri kalanı ise faizsiz ödemeli 1 milyon 610 bin lira destek verilen kadınlar, eşlerinin ormandan topladığı kozalakları kazanlarda kaynatıp özüyle pekmez yapıyor.
Kadınlar, kozalak pekmezlerini köy ürünleri pazarları ve internetten satarak gelir elde ediyor.
"40 kadına destek verildi"
Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Bursa'da 2025'te toplam 16 projeye 100 milyon lirayı aşkın destek verildiğini söyledi.
Kozalak pekmezi yapımı için de 23 kadına 1 milyon 610 bin lira destek sağlandığını belirten Şahan, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi vesilesiyle Bölge Müdürlüğü olarak projelerimizi çeşitlendirdik. 2025 yılı ilklerin yılı oldu. Bölge Müdürlüğümüzde ilk kez pancar kıyma, erişte kesme, meyve kurutma, zeytin silkeleme makineleri, kozalak pekmezi yapımı için ekipmanlar, hamur yoğurma, seyyar taş fırın ve çapa makinesi projeleriyle 40 kadına 560 lirası hibe olmak üzere 2 milyon 700 bin lira destek verildi. Geri kalan tutar, 3 yılda faizsiz olarak ödenecektir. Kredi almak isteyenlerin talepleri mahalle muhtarlığınca bulundukları yerin orman işletme müdürlüğüne faydalanmak istenilen kredi türü belirtilerek dilekçe verilmesi durumunda orman işletme müdürlüğü tarafından takip eden yıl için talep değerlendirilir."
"Bu yıl yeni başladık"
Evinin bahçesinde diğer kadınlarla kozalak pekmezi üreten Kadriye Bulanık da proje kapsamında aldıkları destekle çam kozalağından pekmez yaptıklarını söyledi.
Kozalakları eşlerinin toplayıp getirdiğini anlatan Bulanık, "Burada güzelce yıkayıp temizliyoruz. Bir gün önceden kozalakları kaynatıyoruz. Ertesi gün onu süzüyoruz. Ardından şeker ilave edip kaynatıyoruz, sonra şişelere koyup hazır hale getiriyoruz." dedi.
Bulanık, satışları il ve ilçe merkezlerindeki köy ürünleri pazarları ile internetten yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Şimdilik kendimize göre satıyoruz, az yapıyoruz. Çok olursa daha iyi olacak. Bu yıl yeni başladık. 150, 200 kavanoz yaptık. Bundan sonra daha çok yapmaya uğraşacağız. İnşallah gelirimiz iyi olur da artırırız. Bunlar 'öksürüğe, nefes darlığı, bronşit hastalığı gibi her şeye iyi geliyor' diye alıyorlar. Çocuklarına içiriyorlar. Destekleri için Cumhurbaşkanımıza, Orman Müdürlüğümüze, hepsine çok teşekkür ederiz."
Mahalle muhtarı Mustafa Ferik ise şeker ve kaynatma oranının ölçümlü olduğunu, ürünün güvenle tüketilebileceğini ifade etti.