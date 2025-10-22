Yeni Şafak
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil rejüfe çarptı: Yaralılar var

21:5122/10/2025, الأربعاء
DHA
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bursa’dan, Mustafakemalpaşa ilçesine seyir halinde olan M.Ö idaresindeki 16 EIC 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan otomobil rejüfe çarparak dururken, kazada sürücü M.Ö., annesi H.Ö., babası Z.Ö. ve G.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan M.Ö., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

