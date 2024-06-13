Bursa'da okul faresi 5 okulu soydu: Önce kameraya sonra polise yakalandı

Şüphelinin aynı bölgede bulunan iki okula toplam 5 kere girdiğini tespit eden Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüpheli E.T.'yi Vatan Mahallesi'nde sokak üzerinde gözaltına aldı.