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Bursa'da okul faresi 5 okulu soydu: Önce kameraya sonra polise yakalandı

10:05 - 13/06/2024 Perşembe
IHA
<p>Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri 5 okuldan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.</p>
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri 5 okuldan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bursa'da ağzındaki sigara ile 5 okula girerek hırsızlık yapan okul faresi, Yıldırım'da sivil timler tarafından yakalandı.

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Bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alındı

Ekipler bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin 12 adet suç kaydı bulunan E.T. (38) olduğunu tespit etti. 

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Şüphelinin aynı bölgede bulunan iki okula toplam 5 kere girdiğini tespit eden Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüpheli E.T.'yi Vatan Mahallesi'nde sokak üzerinde gözaltına aldı.

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Polis Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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﻿Öte yandan, şüphelinin hırsızlık için girdiği okulda sigara yaktığı, rahat tavırları da güvenlik kamerasına yansıdı.

#Bursa
#Okul
#Soygun
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