|
Gündem

Bursa'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

12:58 - 15/08/2024 jeudi
AA
<p>Merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Veysel Sokak'ta saat 11.00 sıralarında ot yangını çıktı.</p>
Merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Veysel Sokak'ta saat 11.00 sıralarında ot yangını çıktı.

Bursa'da ot yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

1/ 7

Çevresinde hurdalık ve odun depolarının da bulunduğu alandaki yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

2/ 7

Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

3/ 7

Ekipler yangına müdahale ediyor.

4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
#Drone
#Bursa
#Yangın
il y a 7 heures
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Canan Karatay'ın zirve formülü: Nefes aldırmayan sıcaklıklara su serpiyor! İçtiğiniz anda vücudun işleyişini değiştiriyor