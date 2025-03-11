Bursa'da tarihe çanak anten diktiler

Mahalle sakinlerinden Muharrem Döner, "Burası Bursa Kalesi'nin Fetih Kapısı. Bu surlar Fetih Kapısı'ndan başlar Alacahırka Mahallesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre boyunca devam eder. Burası tarihi eserdir, Bursa'nın ilk yerleşim yeri burasıdır. Bu şekilde bir yapılaşma olması ve görüntü kirliliği oluşturulması çok yanlış. Tarihimizi korumamız, saygı göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.