Bursa'da yangından zarar gören kampüsteki ormanlık alan dronla görüntülendi

Kız ve erkek öğrenci yurtlarındaki öğrencilerin, doğal yaşam alanlarında bakılan kızılgeyik, at ve diğer hayvanların tahliye edildiği kampüste soğutma çalışmasına sabaha kadar hem havadan gece görüşlü helikopter hem de karadan arazözlerle devam edildi.