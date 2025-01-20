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Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Akkuyu 7.5 milyar dolar yerli katkı sağladı
Türkiye’yi nükleer enerji ligine sokan Akkuyu’da ilk reaktörün üretime başlaması için geri sayım sürüyor. Sağlayacağı enerji katkısının yanısıra Akkuyu, yerlilik oranını da hızla artırıyor. 2024 yılı sonu itibarıyla yerlilik oranı yüzde 56’ya ulaşan Akkuyu, 7,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladı. 2028’e kadar bu katkının 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Büyük direniş ve eve dönüş: Gazze'de ateşkes sevinci
Gazze’de 470 gün süren vahşi İsrail saldırılarına karşı büyük direniş gösteren Filistinliler dün saat 12.15’te yürürlüğe giren ateşkesin hemen ardından bulabildikleri araçlar, motosikletler hatta bisikletle ve yürüyerek evlerine dönmeye başladı. Gazze enkaz halinde olsa da yüzlerinde gururlu bir sevinç vardı.
Fenerbahçe dört köşe
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe ikinci yarıda attığı gollerle rakibini mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, En-Nesyri (2), Dzeko ve Cenk'in golleriyle sonuca giderken, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.