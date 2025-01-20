Büyük direniş ve eve dönüş

Akkuyu 7.5 milyar dolar yerli katkı sağladı

Türkiye’yi nükleer enerji ligine sokan Akkuyu’da ilk reaktörün üretime başlaması için geri sayım sürüyor. Sağlayacağı enerji katkısının yanısıra Akkuyu, yerlilik oranını da hızla artırıyor. 2024 yılı sonu itibarıyla yerlilik oranı yüzde 56’ya ulaşan Akkuyu, 7,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladı. 2028’e kadar bu katkının 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor.







