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Büyük turplar daha dökülmedi

Büyük turplar daha dökülmedi

04:0027/03/2025, الخميس
G: 27/03/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Chery Samsun’a yatırımı imzaladı

Otomotiv sektörünün son yıllardaki en büyük atılımlarından biri olacak Chery’nin Samsun yatırımı kesinleşti. 1 milyar dolarlık fabrikada yıllık 200 bin adet üretim için imzalar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli şirket temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

Büyük turplar daha dökülmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmalarında çok daha fazla bilgi ve belge olduğu mesajını verdi: Bilhassa İstanbul’un büyükşehir ve kimi ilçe belediyeleriyle yolsuzluk, hırsızlık, irtikap konusunda, affınıza sığınarak söylüyorum, yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak.

Derbiye yerli hakem

MHK, Süper Lig’de 29. haftada oynanacak Beşiktaş-G.Saray derbisine Yasin Kol’u atadı… Daha önce G.Saray-F.Bahçe maçına yabancı hakem getiren TFF’nin benzer istekte bulunan Beşiktaş’ın talebini görmezden gelmesiyle Türk futbolunda yeni bir kriz başladı. TFF Başkan Vekili ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ceyhun Kazancı istifasını sundu.

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