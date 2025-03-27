Büyük turplar daha dökülmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmalarında çok daha fazla bilgi ve belge olduğu mesajını verdi: Bilhassa İstanbul’un büyükşehir ve kimi ilçe belediyeleriyle yolsuzluk, hırsızlık, irtikap konusunda, affınıza sığınarak söylüyorum, yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak.