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Ayağı zincirli halıya sarılmış ceset bulundu: Korkunç detaylar ortaya çıktı

21:08 - 7/06/2024 Cuma
DHA

Büyükçekmece'de balıkçılar denizde ceset görünce polise haber verdi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin 24 yaşındaki S.G.'ye ait olduğu tespit edildi. Cesedin ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve halıya sarılmış halde bulunduğu belirlendi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü. Balıkçılar durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

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Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı kadın cesedinin 24 yaşındaki S.G.'ye ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kadının öldürüldükten sonra dibe batması için ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve fark edilmemesi için de halıya sarıldığı tespit edildi. 

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Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili çalışma başlattı. Savcının da olay yerindeki incelemeyi tamamlamasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



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BALIKÇILAR GÖRDÜ


Mahalle sakini Cem Tansever, "Sabahleyin geldiğimizde limanda polis ekipleri vardı. Balıkçı arkadaşlar denizde bir bayan cesedi görmüşler. Ekiplere haber vermişler. Sahil güvenlik ve polis ekipleri cesedi denizden çıkartmışlar. Olay yeri inceleme çalışmaları yapıldı. Otopsi yapmak için ekipler cesedi alıp götürdü" ifadelerine yer verdi.

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#Büyükçekmece
#Ceset
#Halı
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