Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı kadın cesedinin 24 yaşındaki S.G.'ye ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kadının öldürüldükten sonra dibe batması için ayağına zincirle ağırlık bağlandığı ve fark edilmemesi için de halıya sarıldığı tespit edildi.