|
Gündem

Büyükçekmece'de kar maskeli kişiler apartmanda silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü

00:45 - 10/06/2024 Monday
DHA

Büyükçekmece'de bir apartmandaki dairenin zilini çalan kar maskeli şüpheliler, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçarken, saldırının hedefi olan Uğur Doğan (30) yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

1/ 7

Olay, saat 19.30 sıralarında Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında yaşayan Uğur Doğan(30) ile ağabeyi Özgür Doğan evlerinde oturdukları sırada yüzleri kar maskeli 2 kişi kapının zilini çaldı.

2/ 7

Kapıyı açan Uğur Doğan ile karşılaşan şüpheliler, Uğur Doğan'a yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı. 

3/ 7

Şüpheliler olay sonrası motosiklet ile kaçarken, sesleri duyan ağabeyi Özgür Doğan dışarı çıkarak yardım istedi.

4/ 7

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Uğur Doğan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Uğur Doğan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 

5/ 7

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının olduğu dairede inceleme yaparken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

6/ 7
7/ 7
#Büyükçekmece
#Apartman
#Saldırı
1 hour ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen il dışı atama sonuçları: Heyecanla beklenen iller arası yer değiştirme tayin sonuç ekranı için gözler MEBBİS'te