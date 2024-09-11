Çalıştığı vinci gelin arabası yaptı: Görenler şoke oldu

Normal bir gelin alma merasiminden farklı olmasını istediği için bu kararı aldığını ifade eden damat Doğan Çoban, "Gündelik hayattan farklı olsun diye böyle bir şey düşündüm. Güzel olduğuna inanıyorum. İnşallah güzel olur. İnşallah bizim de sonumuz güzel olur. Eşimle mutlu oluruz. 15 yıldır bu işteyim" dedi.