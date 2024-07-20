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Çanakkale Ayvacık'taki orman yangını ikinci gününde: Havadan ve karadan sürüyor

12:02 - 20/07/2024 Cumartesi
DHA
<p>Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde dün saat 21.30 sıralarında orman yangını başladı.&nbsp;</p>
Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde dün saat 21.30 sıralarında orman yangını başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde havadan ve karadan sürüyor.

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Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alan yayıldı.

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İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Alevleri kontrol altına almak için müdahale başlatan ekipler, gece boyunca karadan çalışmalarını sürdürdü.

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Günün ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçakları ve helikopterler yangına havadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 

#Çanakkale
#Ayvacık
#Orman Yangını
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