Çanakkale'de heyecanlandıran keşif: Mağaradaki 86 bin yıllık gizem! Dünyada çok fazla yaygın değil

"Bu alanda bizim tipik Orta Paleolitik dönem aletleri dediğimiz yontmataş aletler çıkmaya başladı. Buna ilaveten daha önce insitu olmayan alanlarda bulduğumuz saplı aletleri de ilk kez kazı açması içerisinde tespit ettik. Orijinal pozisyonlarında. Bu aletlerin önemi insan beyninin belirli bir seviyeyi aştığını ve doğada ilk kez kendi ürettiği bu taş aletleri, farklı bir materyalle birleştirip kullanmaya başladığını yani daha yararlı bir şekilde kullandığını gösteriyor. Bu farklı materyal ne olabilir boynuz, kemik gibi ya da kuru bir deri parçası gibi böyle sap oluşturduğu alana sararak bizim günlük evlerimizde kullandığımız bıçak, mala, satır gibi daha faydalı bir şekilde ucu kullanmasını sağlıyor. Bu aletler özellikle uç kısmına böyle farklı bir materyale girebilecek şekilde uç kısmının şekillendirilmesi ile oluşturuluyor. Tabi bu farklı bir materyal ile birleştirileceği için bilinçli olarak yapılıyor bu inceltme, biz buna saplı aletler diyoruz. Dünyada çok fazla yaygın değil, bu saplı aletler az önce dediğim gibi insan beyninin artık daha komplike, daha karmaşık aletler yapabileceğini bize gösteriyor."