Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu

Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.