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Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu

17:21 - 25/07/2024 Perşembe
AA

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının bulunduğunu bildirdi.

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Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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#İstanbul Valiliği
#Çatalca
#İnsansız deniz aracı
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