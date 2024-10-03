Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı: Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u canice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan ceset, tabuta konularak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.
Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.
Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların üzerine Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00'da açıldı.
Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.
Savcı ve Adli Tıp görevlileri mezarlığa geldi.
Garipoğlu'nun mezarının açılması işlemleri başladı
İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının "fethi kabir" kararı doğrultusunda, açılmaya başlandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu ekibi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme uzmanları, sabah saatlerinde Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine gelerek "fethi kabir" işlemini gerçekleştirdi.
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, cesedin tamamının mezardan çıkarılıp Adli Tıp Kurumu'na götüülüp DNA örnekleriyle eşleştirme yapılacağını açıkladı.