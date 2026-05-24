Kurban ekonomisi dijitale taşınıyor
Kurban Bayramı yaklaşırken online vekalet ve dijital bağış sistemleri, Türkiye’de 180 milyar TL’yi aşan dev bir ekonomik hacim oluşturuyor. E-ticaret, finansal teknolojiler ve yardım kuruluşlarının dijital altyapılarıyla büyüyen sistem, kurban ekonomisinin önemli bölümünü online kanallara taşıyor.
CHP'de büyük temizlik
Mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. “Arınma” çağrısı yapan Kılıçdaroğlu’nun önceliği yolsuzluk ve rüşvetle anılan belediye başkanları ile partilileri CHP’den uzaklaştırmak.
Kupalı sezon Fırtına'ya yakıştı
Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de zaman zaman dalgalı anlar yaşasa da sezon boyunca ortaya koyduğu mücadele ve İstanbul takımlarına karşı performansıyla takdirleri topladı. Fırtına, kupa ile de emeklerinin karşılığını aldı.