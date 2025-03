1. Hızlı kilo vermeyi sağlar.





2. Hastalıklara karşı savaş açar

Karadutun 100 gramında yaklaşık 10 miligram C vitamini bulunur. C vitamini Covid-19’dan korunmak için en önemli silahlarımızdan biridir. Bu yüzden karadut yazın gelmesi ve yasakların azalması ile birlikte bağışıklığımızı korumamız için harika bir C vitamini kaynağıdır. Karadut, diyabeti önler ve kansızlığı giderir.