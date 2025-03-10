Bahar aylarının gelmesiyle dalları süslemeye başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında turfanda yetişen karadutun yüzde 70'i birçok ülkeye ihraç ediliyor. İşte pek çok hastalığı önleyen ve bağışıklık sisteminin en büyük destekçilerinden karadutun mucizevi etkisi.
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altında üretim ve hasat devam ediyor.
Silifke'nin önemli tarım ürünlerinden biri olarak karadut da 250 dönüm alanda örtü altında üretiliyor.
İhraç edilen karadutun bahçede kilogram fiyatının ise 100 TL olduğu öğrenildi.
Tamamen doğal ve ilaçsız
Tamamen doğal ve ilaç kullanılmadan üretilen dutlar dalından koparıldığı gibi tüketilebiliyor. İlçede 81 üreticisi bulunan karadutun yüzde 70'inin ihracata yüzde 30'unun ise iç pazara gönderildiği ifade edildi.
Turfanda yaklaşık 600 ton üretilen karadutun, Kuzey Irak, Dubai ve Katar'a uçak kargo ve tırlarla ihraç edildiği bildirildi.
Karadutun faydalarını Diyet ve Beslenme Uzmanı Esra Şahin anlattı.
1. Hızlı kilo vermeyi sağlar.
2. Hastalıklara karşı savaş açar
Karadutun 100 gramında yaklaşık 10 miligram C vitamini bulunur. C vitamini Covid-19’dan korunmak için en önemli silahlarımızdan biridir. Bu yüzden karadut yazın gelmesi ve yasakların azalması ile birlikte bağışıklığımızı korumamız için harika bir C vitamini kaynağıdır. Karadut, diyabeti önler ve kansızlığı giderir.
3. Gençleştirir ve güzelleştirir
İçeriğindeki C vitamini ve demir halsizliği giderir, cildin yumuşacık ve pırıl pırıl olmasını sağlar.
4. Antioksidan içeriğiyle kanseri önler
5. Kolesterolü yok eder ve kalp sağlığını korur
Kolesterol içeriği 0 olan karadut, lif içeriğinin yüksek, şeker oranının oldukça düşük olması nedeniyle kan yağları oluşumunu önler. İçeriğindeki A, B, C, E ve K vitaminleri sayesinde kan kolesterol seviyesini düzenler, kan basıncını dengeler, pıhtılaşmasını engeller. Böylece kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp ve damar rahatsızlıklarını önler.