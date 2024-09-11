Çobanlardan toplayıp sanat eserine dönüştürüyor: Yapımı günler sürüyor

"Çocukluğumdan beri el sanatları ile uğraşıyorum"

Keçe sanatı ile ilgilenme sürecini anlatan Fatma Gül Girgiç, "2011 yılında atölyemi açtım. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültür Mirasçısı olarak keçe ustalığına devam ediyorum. Çocukluğumdan beri el sanatları ile uğraşıyorum. Ailem sanatçıdır, ağaç işleri, resim ve bir çok dalın içinde oldum. Annem çok güzel dikiş ve resim sanat ustasıdır. Babam ağaç işleri ustasıdır. Kardeşlerim de hep sanatla ilgileniyor. Öyle olunca da sanatla iç içe büyüdük. Yıllar sonra da bir proje üzerine yolum keçe ile birleşti. O zamana kadar yaptığım bütün zanaat dallarının keçede birleştiğini görünce en doyuran, en mutlu eden, birikimi en iyi ifade eden keçe sanatı oldu ve keçede de ilerledim" dedi. Keçede daha çok geleneksel çalışmaları olduğunu belirten Girgiç, "Daha çok sufi ve Mevlevi, yöresel çalışmalarımız oluyor. Bunların dışında da daha modern çalışmalarım da vardır. Günlük kullanıma uygun yelekler, şallar, patikler, takılar olmak üzere çalışmalarım da mevcut" ifadelerini kullandı.