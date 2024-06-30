Çocukları korkutan sözde müzeye üst mahkemeden de kötü haber: Müze ismi kaldırıldı

Antalya'da CHP'li Mustafa Akaydın'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, Kaleiçi Yat Limanı'nda Dr. Elif Özgür'ün doktora tezi kapsamında 'Deniz Biyoloji Müzesi' adıyla kurulan ve Özgür'ün belediyeye memur olarak alınıp, müzenin de yöneticisi olduğu, 500'e yakın ölü deniz canlısı sergisi 2014'te açıldı.

Antalya Körfezi'nde çoğu canlı yakalanıp, kimyasal suyla cam fanuslar içerisinde tamamı deforme şekilde sergilenen ve bazı çocukların 'korkunç' bulduğu belediye çalışanı Dr. Elif Özgür'ün müze adı altındaki kişisel sergisinin tahliyesi kararına karşı, yürütmenin durdurulması kararının iptaline yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kesin olarak reddedildi.

1 / 11 Sergide Akdeniz foku, orfoz, yeşil deniz kaplumbağası ve köpek balığı gibi nesli tehlike altındaki türler de yer alıyordu.

2 / 11 Ziyaretçi çocukların korkularını ziyaretçi defterine yansıttığı deniz canlılarının ölüleri, cam kavanozlarda özel kimyasal su içerisinde yaklaşık 10 yıldır sergileniyordu.

3 / 11 Müze ismi kaldırıldı Birçoğu canlı yakalanıp, sonrasında kimyasal sulu cam fanuslar içine konularak sergilenen ve tamamı sararmış veya beyazlaşmış şekilde deforme olan deniz canlılarına ait ölüleri gören çocukların bazıları ziyaretçi defterine 'korkunç, ürpertici' gibi yorumlarda bulundu.

4 / 11 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze niteliği taşımadığı ve Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik'e uygun olmadığı gerekçesiyle 'müze' ibaresi kaldırıldı.

5 / 11 'Deniz Bilimleri Eğitim Araştırma Merkezi' olarak faaliyete devam eden alandaki deforme olmuş yaklaşık 500 balık ve deniz canlısının yer aldığı koleksiyonun kaldırılması istenen Elif Özgür ile Büyükşehir Belediyesi yönetiminde uzun süredir devam eden anlaşmazlık, mahkemeye taşındı.

6 / 11 Koleksiyonu boşalttı Kişisel koleksiyonunu 3 gün içinde boşaltması için 1 Nisan 2024 tarihinde belediye yönetiminin gönderdiği tebligata karşın Özgür, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırdı.

7 / 11 Belediyenin itirazı üzerine Antalya 5'inci İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

8 / 11 Mahkemenin yürütmenin durdurulmasını iptal ettiği kararı sonrasında Özgür binadaki özel koleksiyonunu boşaltırken, bir üst mahkemeye de itirazda bulundu.

9 / 11 Üst mahkeme reddetti Konya Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdare Dairesi, Elif Özgür'ün Antalya 5'inci İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi yönündeki talebini reddetti.

10 / 11 Mahkeme, dava dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelere göre, yerel mahkemenin kararında yasaya aykırılık bulunmadığından itiraz isteminin reddine oy birliğiyle kesin olarak karar verdi.