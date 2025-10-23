Çok ender görülüyor: ‘Peçeli baykuş’ Bursa'da evin balkonuna girdi

HAVLUYLA TUTUP DIŞARI SALDILAR





Tüydeş o görüntüleri, “Önceki akşam Turgay Uysal arayıp cam balkona baykuş girdiğini söyledi. Çıkamamasını baykuşun bir sakatlığı sanıyorlardı ama genelde bu durumda sorun cam korkulukları fark edemeyen baykuşun camı zorlamaya çalışmasından kaynaklı oluyordu. Havluyla yakalayabileceklerini ve cam balkondan kaynaklı çıkışı tutturamadığını anlattım ve kısa sürede gelen video. ‘Böyle sihirli ve bence azıcık da gizemli bir hatıraları kaldı geriye’ sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.