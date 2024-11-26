Çöpten dağlar: Bayraklı'da işçilerin eylemi sonrası dikkat çeken görüntüler, vatandaşlar tepki gösterdi

Grev bu sefer de CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin kapısını çaldı. Geçtiğimiz günlerde Buca Belediyesinde yaşanan grevin ardından Bayraklı Belediyesi işçileri de greve gitti. Bayraklı Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Yönetimin son yaptığı 42 bin liralık teklif de sendika kanadında kabul görmeyince taraflar arasındaki ipler koptu. Getiğimiz haftalarda belediye binasına grev ilanını asan 1400 işçi 26 Kasım Salı yani bugün itibariyle iş bırakıp greve çıktı.
Bayraklı’da örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediye arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından işçilerin önceki gece başlattığı grev sürüyor.
Daha bir gün bile olmayan iş bırakma eylemi sonrası ilçenin farklı noktalarında çöplerin birikmesine ve kötü görüntü oluşmasına yol açtı.
Oluşan kötü görüntüyü gören vatandaşlar tepki göstererek, çöplerin bir an önce kaldırılmasını istedi.
42 BİN 8 TL TEKLİF EDİLDİ
Sendika dün (pazartesi) belediye yönetiminin kendilerine en alt gruba 42 bin 8 TL teklif ettiğini duyurdu. Ancak bu rakam işçiler tarafından kabul görmedi. Gece gec satlere kadar ksmüren görüşmelerden de sonuç çıkmayınca belediyede örgütlü sendika greve çıktı.
SORUMLU BELEDİYE BAŞKANININ KENDİSİ
Beş aydır TİS görüşmelerini sürdürdüklerini belirten DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Bütün Bayraklı halkı şunu bilsin. Bugünden itibaren çöplerin birikme sebebi Bayraklı Belediye işçisi ya da DİSK Genel İş Sendikası değil işverenin uzlaşmaz tutumudur. Bu saatten sonra bu şehirde mahrum kalacakları her hizmetin sorumlusu, başta Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) ve Bayraklı Belediye Başkanı'nın kendisidir. Artık bu işin sorumlusu biz değiliz. Muhatabı da biz değiliz." diye konuştu.
"MEMURA VERDİN İŞÇİYE DE VER"
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ğı işçi memur ayrımı yapmakla suçlayan işçiler ise: "Bayraklı Belediyesi'nde işçi memur ayrımı biteli yıllar oluyor. Geçmiş yıllarda memurla işçi arasındaki maaş farkı belli bir düzeydeydi, şimdi arada uçurum var. Bunun eskisi gibi olmasını istiyoruz. Belediye Başkanı memura Sosyal Denge Tazminatı adı altında aylık 17 bin TL verdi. Bunu destekliyoruz. Ama işçiye zam verirken eli titremesin. Bize de gereken zammı versin. Biz bunu istiyoruz" diye konuştu.