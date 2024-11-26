Çöpten dağlar: Bayraklı'da işçilerin eylemi sonrası dikkat çeken görüntüler, vatandaşlar tepki gösterdi

SORUMLU BELEDİYE BAŞKANININ KENDİSİ





Beş aydır TİS görüşmelerini sürdürdüklerini belirten DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Bütün Bayraklı halkı şunu bilsin. Bugünden itibaren çöplerin birikme sebebi Bayraklı Belediye işçisi ya da DİSK Genel İş Sendikası değil işverenin uzlaşmaz tutumudur. Bu saatten sonra bu şehirde mahrum kalacakları her hizmetin sorumlusu, başta Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) ve Bayraklı Belediye Başkanı'nın kendisidir. Artık bu işin sorumlusu biz değiliz. Muhatabı da biz değiliz." diye konuştu.