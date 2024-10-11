Çorlu Deresi kirlilikten renk değiştirdi: Çevreye ağır kokular yayıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve kirliliğiyle gündemde olan Çorlu Deresi, atıklarla birlikte turkuaz renge bürünüp, çevreye ağır kokular yaymaya başladı.
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#Tekirdağ
#Ergene
#Çorlu Nehri
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve kirliliğiyle gündemde olan Çorlu Deresi, atıklarla birlikte turkuaz renge bürünüp, çevreye ağır kokular yaymaya başladı.
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