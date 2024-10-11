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Çorlu Deresi kirlilikten renk değiştirdi: Çevreye ağır kokular yayıldı

Çorlu Deresi kirlilikten renk değiştirdi: Çevreye ağır kokular yayıldı

21:0411/10/2024, Cuma
DHA
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen ve kirliliğiyle gündemde olan Çorlu Deresi, atıklarla birlikte turkuaz renge bürünüp, çevreye ağır kokular yaymaya başladı.

#Tekirdağ
#Ergene
#Çorlu Nehri

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