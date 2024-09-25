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Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde göz sağlığına kavuşan minik Ada ders başı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde göz sağlığına kavuşan minik Ada ders başı yaptı

09:1225/09/2024, Wednesday
IHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis'te katıldığı toplu açılış töreninde ‘Göz ameliyatıma destek ol Tayyip Dede' pankartı açan minik Ada, sağlığına kavuşarak okulunda ders başı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gözünde kayma ve şaşılık nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Ada Koçyiğit, geçtiğimiz ay İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdi. 

İstanbul'da bulunan Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı bir operasyon geçiren Ada Koçyiğit, son kontrollerinin ardından ailesi ile birlikte Bitlis'e döndü. 

Bitlis'e gelerek okuluna ve arkadaşlarına kavuşan Ada'nın şu an itibariyle göz sağlığında herhangi bir problem bulunmazken, bir ay sonra doktoru tarafından yapılacak olan kontrollerde gerek görülürse ikinci bir ameliyat daha yapılacak.

Bitlis merkezde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4/A sınıfında okuyan Ada'yı sıra arkadaşları sevgiyle karşıladı. Küçük Ada, “Tayyip Dede sayesinde sağlıma kavuştum” dedi.

Baba Musa Koçyiğit ise kendi imkanlarıyla kızının ameliyatını yapamayacağını belirterek, "Emeğin geçen başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hepsinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın Bitlis ziyareti sırasında kızımla birlikte bir pankart açmıştık. Cumhurbaşkanımızda buna duyarsız kalmadı. Hemen benim bilgilerim istenildi. İstanbul'a gitmeye karar verildi. Doktoruyla görüşüp 10 gün sonra ameliyatı yapıldı. Bir hafta sonra tekrar doktora kontrole gittik. Kontrollerden sonra Bitlis'e döndük. Çok şükür kızımın sağlığı iyi. Ada okuluna başladı ve eğitimi aksamadan devam ediyor. Ameliyatı yapan doktor bir ay sonra tekrardan Ada'yı görmek istedi. Evde tedavisini sürdürüyoruz. Göz damlası günde 5 defa kullanarak devam ediyoruz. Ada'nın göz sağlığı şu anda çok iyi durumda. İlerleyen süreçte ne olur onu bilemeyiz. Doktoru gerek görürse bir ameliyat daha gerekebileceğini söyledi. Ada'nın göz ameliyatı benim imkanlarıma kalsaydı yaptıramazdım. Maddi imkansızlıklardan dolayı bu yola başvurdum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, özellikle Cumhurbaşkanımızdan" dedi. 

Açtığı pankart sayesinde göz sağlığına kavuşan Ada Koçyiğit de, “Ben Bitlis'te pankart açtım Tayyip Dede'mde gördü. Daha sonra Diyarbakır'dan İstanbul'a gittim. Orada ameliyat oldum. Ameliyattan sonra Bitlis'e geri geldim. Arkadaşlarıma kavuştum. Derslerime çalışıyorum. Bir ay sonra tekrar kontrole gideceğim. Her şey Tayyip Dedem ve Sağlık Bakanının sayesinde oldu” diye konuştu.

#Ada Koçyiğit
#Recep Tayyip Erdoğan
#Bitlis

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