Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde göz sağlığına kavuşan minik Ada ders başı yaptı

Baba Musa Koçyiğit ise kendi imkanlarıyla kızının ameliyatını yapamayacağını belirterek, "Emeğin geçen başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hepsinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın Bitlis ziyareti sırasında kızımla birlikte bir pankart açmıştık. Cumhurbaşkanımızda buna duyarsız kalmadı. Hemen benim bilgilerim istenildi. İstanbul'a gitmeye karar verildi. Doktoruyla görüşüp 10 gün sonra ameliyatı yapıldı. Bir hafta sonra tekrar doktora kontrole gittik. Kontrollerden sonra Bitlis'e döndük. Çok şükür kızımın sağlığı iyi. Ada okuluna başladı ve eğitimi aksamadan devam ediyor. Ameliyatı yapan doktor bir ay sonra tekrardan Ada'yı görmek istedi. Evde tedavisini sürdürüyoruz. Göz damlası günde 5 defa kullanarak devam ediyoruz. Ada'nın göz sağlığı şu anda çok iyi durumda. İlerleyen süreçte ne olur onu bilemeyiz. Doktoru gerek görürse bir ameliyat daha gerekebileceğini söyledi. Ada'nın göz ameliyatı benim imkanlarıma kalsaydı yaptıramazdım. Maddi imkansızlıklardan dolayı bu yola başvurdum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, özellikle Cumhurbaşkanımızdan" dedi.