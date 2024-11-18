Cunta sadece iki teğmen mi?

Yarısı bizden desteği 2.7 milyarı buldu

İstanbul'un yapı stokunu yenilemek amacıyla başlatılan Yarısı Bizden’de, şimdiye kadar 269 binadaki 2 bin 567 ev ve dükkâna hibe, kredi ve taşınma desteği verildi. Yapılan ödemelerin toplamı 2.7 milyar liraya ulaştı. Devletin sağladığı hibe ve kredi sayesinde finansman sıkıntısını aşan müteahhitler, başladıkları projeleri hızlıca tamamlıyor. Kampanya başvurusunda süre sınırlamasının kaldırılması da İstanbulluların ilgisini sürekli hale getirdi.