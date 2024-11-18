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Cunta sadece iki teğmen mi?

Cunta sadece iki teğmen mi?

04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Yarısı bizden desteği 2.7 milyarı buldu

İstanbul'un yapı stokunu yenilemek amacıyla başlatılan Yarısı Bizden’de, şimdiye kadar 269 binadaki 2 bin 567 ev ve dükkâna hibe, kredi ve taşınma desteği verildi. Yapılan ödemelerin toplamı 2.7 milyar liraya ulaştı. Devletin sağladığı hibe ve kredi sayesinde finansman sıkıntısını aşan müteahhitler, başladıkları projeleri hızlıca tamamlıyor. Kampanya başvurusunda süre sınırlamasının kaldırılması da İstanbulluların ilgisini sürekli hale getirdi.

İki teğmenle cunta bitmez

FETÖ ihanetiyle uğraşan TSK, bu kez de Atatürkçülük maskeli cunta tehdidiyle karşı karşıya. Tuzla Piyade Okulu'nda terör estiren 4 teğmenin ardından, 30 Ağustos’ta korsan tören düzenleyen 2 teğmenin de ihracı gündeme geldi. Ancak kripto cunta yapılanmasının daha derin olabileceğinden endişe ediliyor.

A Ligi'ne bir kaldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, A Ligi'ne

yükselme şansını yarın Karadağ ile deplasmanda yapacağı karşılaşmaya bıraktı. Ay-yıldızlılar, grupta puanı olmayan Karadağ'ı yendiği takdirde lider olarak bir üst lige

çıkacak. Milliler, berabere kalır Galler de İzlanda'yı yenerse genel averaj hesabı

devreye girecek.

#Yeni Şafak
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