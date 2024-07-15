Damada üç gün üç gece sürecek işkence: Böylesi ne görüldü ne de duyuldu sabaha kadar eziyet ettiler

3 gün 3 gece sürecek diyen damadın en yakın arkadaşı Tevfik Bölükbaş, "Değer verdiğimiz bir kardeşimiz için etkinlik ve şenlik düzenleyeceğiz. Birinci ekip ve ikinci ekip olarak organize yapacağız. Mehter marşıyla karşılama yapacağız ve sonra tek tek çalgı ve çengi ile çok güzel eziyetler yapacağız. Yaklaşık 10 saat sürüyor. Eğlenceli, güzel ve biraz fazla eziyetli olacak. Damadın burada sabrını deniyoruz. Finalde de bir kahve içip oradan da çorba içerek temizleniyoruz. 3 gün 3 gece sürüyor." dedi.