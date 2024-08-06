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Damat evleneceğine bin pişman oldu: Arkadaşları başına gelmedik şey bırakmadı

17:32 - 6/08/2024 Salı
IHA

Antalya'nın Finike ilçesinde gelin alma geleneğinin ardından damada ketçap, sirke ve gres yağı döktüler. Arkadaşları şakanın ardından damat adayını fırçayla sabunlayıp yıkamaya başladı.

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Finike ilçesi Yalnız Mahallesi'nde dünya evine girmek isteyen damat, gelin alma geleneğinin ardından başına gelmeyenler kalmadı.


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Damat adayına arkadaşları tarafından hazırlanan sirke, acılı ketçap ve gres yağı döküldü.

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Ne olduğunu anlamayan damat, arkadaşları tarafından bir hayli hırpalandı.

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Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar gençlerin bu yaptıklarına akıl sır erdiremedi.

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Arkadaşları ardından damat adayını fırçayla sabunlayıp yıkamaya başladı.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

#Antalya
#Finike
#şaka
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