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Damperi açılan kamyon üst geçide takıldı: Trafiğin akışı uzun süre patika yoldan sağlandı

14:54 - 1/09/2024 Pazar
IHA
<p>Edinilen bilgiye göre olay, öğle vakiti Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Kalecik Mahallesi civarında meydana geldi.</p>
Edinilen bilgiye göre olay, öğle vakiti Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Kalecik Mahallesi civarında meydana geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonun açılan damperi üst geçide takıldı, trafiğin akışı uzun süre patika yoldan sağlandı.

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Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halinde iken tamperin açılması sonucu üst geçitte sıkıştı.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

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Muhtelif bir kazaya sebebiyet verilmemesi için yol trafiğe kapatılarak trafik patika yoldan verildi.

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Üst geçitte sıkışan kamyon uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. 

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Kamyonun kasasında bulunan topraklar bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

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Trafiğin patika yoldan verilmesine rağmen yolda yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

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Toprağın yoldan temizlenmesinin ardından, polis ekipleri yolu ulaşıma açmasıyla trafik normale döndü.

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#Van
#Kamyon
#Trafik
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