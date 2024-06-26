Defalarca ormanı yakan PKK'lı koğuşun güvenlik kamerasını da kırmış

Bu arada, PKK'lı Ali İhsan Ergin Kurttepe, 16 Haziran 2023'te de kaldığı koğuşundaki kendisine verilen yastığı ve battaniyeyi yakmış ve hakkında Adana 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle bir dava daha açılmıştı.