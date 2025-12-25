Dehşete düşüren olay: Cani anne 2 aylık bebeğini pencereden attı

Diyarbakır’da sinir krizi geçiren bir anne, 2 aylık bebeğini 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden attı. Bebek olay yerinde hayatını kaybederken, anne gözaltına alındı.
Diyarbakır’da 2 aylık bebek hayatını kaybetti.
Kahreden olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.
Anne N.E., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı kriz sırasında 2 aylık bebeğini 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Anne N.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.