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Dengeler değişiyor mu? 'Yeni düzen' İsrail'in istediği gibi olmaz

Dengeler değişiyor mu? 'Yeni düzen' İsrail'in istediği gibi olmaz

04:005/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Rezerv artışının yüzde 80'i yurt içinden

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, rezervlerde görülen yaklaşık 100 milyar dolarlık iyileşmenin yüzde 80'inin yurt içinden olduğunu söyledi. Kamu maliyesinde toparlanma yaşanacağının altını çizen Karahan, "Orta Vadeli Program'da bütçe açığının ciddi azalma göstereceği tahmini var, bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Dengeler değişiyor mu?

İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah’ı öldürdüğü saldırıya “Yeni Düzen” adını vererek denklemi değiştirdiğini ve bölgede istediği kişi ve ülkeyi vurabileceğini ilan etmişti. Ancak İran’ın misilleme olarak fırlattığı balistik füzelerin “Demir Kubbe”yi aşması ve Körfez ülkelerindeki politika değişikliği denklemin İsrail lehine olmayacağını gösterdi.

Bir rotasyonla dört puan gitti

Geçtiğimiz hafta sonu Kasımpaşa karşısında rotasyon yapan Galatasaray’ın tüm ayarları bozuldu. Kasımpaşa karşısında 3-0, RFS karşısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, iki maçı da kazanmayı başaramadı.

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