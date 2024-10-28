Deprem uzmanından rahatlatan açıklama: Bunlar Adana adına faydalı depremler

"Felaket tellallarına kulak asmayın"





Depremden sonra konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, "Bunlar Adana adına faydalı depremlerdir. Enerjinin boşalması demektir. 5 büyüklüğüne kadar olan depremler böyle nitelendirilebilir. Felaket tellallarına kulak asmayın, en fazla bu büyüklükte artçı deprem depremler devam eder ve zamanla da azalır. Bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır" dedi.