Depremin yıktığı çarşıda eski günleri aratmayan bayram alışverişi

“Eski günlerdeki gibi diyebilirim, kalabalık ama insanlar halen üzgün”

Uzun Çarşı esnafı Ahmet Özgün, çarşıdaki kalabalığın deprem öncesindeki gibi olduğunu belirterek, “Eski günlerdeki gibi diyebilirim, kalabalık ama insanlar halen üzgün. Buruk yani bu bayram da iyi geçiyor sadece şunu söylemek istiyorum memleketimizde bayram var ama kimi kesimlerde hüzünlü kimi kesimlerde sevinçli. Malum depremden dolayı hepimiz üzgünüz buruk bir bayram geçiriyoruz, ben de maalesef sevdiklerimi kaybettiğim için bayram benim için hüzünlü geçiyor. Şehir dışında olan arkadaşlarımızın, dostlarımızın ve herkesin bayramını kutluyorum” dedi.