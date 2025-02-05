Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Depremin yıl dönümünde korkutan olay: 5 katlı bina boşaltıldı

Depremin yıl dönümünde korkutan olay: 5 katlı bina boşaltıldı

08:215/02/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın kolonlarından çatırtı seslerinin gelmesi üzerine bina boşaltıldı. Polis ekipleri, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'daki olay, Haliliye ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yaşandı. 5 katlı Saray Apartmanı'nın kolonlarından gelen sesler üzerine bina boşaltıldı.

Bölgeye sevk edilen polis, zabıta ve AFAD ekiplerince doğal gaz hattı kesildi, bina etrafındaki araçlar kaldırılarak güvenlik şeridi çekildi. 

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde korkutan olay sonrası bölgede güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek bir facianın önüne geçildi.

"Kolonlardan çatırtı sesleri geldi"


Mahalle sakinlerinden Yılmaz Baydil, kolonlarından gelen sesler üzerine binanın boşaltıldığını belirterek, "Bina sakinleri tarafından içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini duyurdular. Güvenlik güçlerini aradılar. Emniyet ve zabıtalar geldi. Polisler tarafından bina boşaltıldı. Yarın ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bina sakinlerine gerekli bilgiyi verecekler" ifadelerini kullandı.

#Şanlıurfa
#Haliliye
#Eyyübiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hayvancılık destek şartları neler kimler sübvansiyonlu krediden yararlanacak? Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi: Çiftçiye 270 bin TL devlet desteği verilecek