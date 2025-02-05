Depremin yıl dönümünde korkutan olay: 5 katlı bina boşaltıldı

"Kolonlardan çatırtı sesleri geldi"





Mahalle sakinlerinden Yılmaz Baydil, kolonlarından gelen sesler üzerine binanın boşaltıldığını belirterek, "Bina sakinleri tarafından içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini duyurdular. Güvenlik güçlerini aradılar. Emniyet ve zabıtalar geldi. Polisler tarafından bina boşaltıldı. Yarın ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bina sakinlerine gerekli bilgiyi verecekler" ifadelerini kullandı.