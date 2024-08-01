Depremin yok ettiği kent merkezinde inşaatlar gece gündüz demeden devam ediyor

"Rabbim devletimize zarar vermesin, Antakya'mızda inşaatlar son hızla devam ediyor"





Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise, inşaatların son hızla devam ettiğini dile getirerek, "Mahallemiz asrın felaketinde yerle bir olmuştu. Hiçbir şekilde tanıyamıyorduk. Mahallemizin sokakları ve yolları birbirine girmişti, şu anda da tanımıyoruz ama şükürler olsun inşaatlarımız başladı. Rabbim bin kere de devletimizden razı olsun. Bir an önce mahallemizi ayağa kaldırmaya çalışıyor. Antakya'mızın her bir yanında hummalı çalışmalar var. Rabbim devletimize zarar vermesin, Antakya'mızda inşaatlar son hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.