Dev kuruyemiş zinciri taklit ve tağşiş listesine eklendi: Ürünlerinde kanserojen madde çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, haziran ayında yapılan denetimler sonucunda taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen gıda ve yem ürünlerine ilişkin güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan liste kapsamında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren büyük bir kuruyemiş markasına ait üründe kanserojen madde tespit edilmesi dikkat çekti. Söz konusu gelişme vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

1 /5 Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yayımladığı “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesini 1 Haziran 2026 itibarıyla güncelledi. Güncellenen listede, Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan kuruyemiş zinciri Makbul da yer aldı. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, markanın satışa sunduğu bazı sirke ürünlerinde mevzuata aykırı unsurlar belirlendi.

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Ankara'daki şubeden alınan numuneler ele verdi Bakanlık denetçilerinin Makbul firmasının Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki mağazasından aldığı numuneler üzerinde gerçekleştirdiği testlerde, bitkisel sirkelerin içerisine hile karıştırıldığı belirlendi.





3 /5 Sirkede gıda boyası tespit edildi Laboratuvar inceleme raporuna göre; firmanın kendi markası altında tüketicilere sunduğu "Limonlu, Sarımsaklı, Zencefilli Bal Sirkesi" ve "Alıç Sirkesi" adlı ürünlerinde, gıdalarda kullanımı tamamen yasaklanmış olan ve kansere yol açtığı bilinen kimyasal gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.





4 /5 Skandal raporun ardından Makbul yönetimi, söz konusu sirkelerin tüm şubelerdeki satışını acil olarak durdurdu. Piyasada infial yaratan sirkelerin, "Makbul Kuruyemiş" adına Hekimhan Bitkisel Sanayi A.Ş. tarafından fason olarak üretildiği öğrenildi. Aynı üreticinin farklı markalar adı altında piyasaya sürdüğü elma, nar, ananas ve gül sirkelerinde de benzer şekilde uygunsuzluklar ve boya maddeleri tespit edildi.